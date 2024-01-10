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Bucak'ta ev yangınında 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

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Burdur'un Bucak ilçesinde bir evde çıkan yangında 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Yangın sonucunda evde göçük meydana geldi.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'un Bucak ilçesinde evinde yangın çıkan 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kızılseki köyünde dün bir evde yangın çıktı. Yangında hasar alan taş yapılı evde göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken enkaz altında evde yalnız yaşayan 92 yaşındaki Ayşe Aldemir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Yaşlı kadının cenazesi morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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