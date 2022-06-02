Buca Sokakları Tek Tek Yenileniyor - Haberler

Buca Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde özel olarak oluşturduğu ekip ile ilçede asfaltlama, parke taşı ve yol düzenleme çalışmalarına hız kazandırdı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın rutin olarak gerçekleştirdiği sokak ziyaretleri sonucu, yurttaşların sokakların fiziki durumlarına ilişkin dile getirdiği talepler doğrultusunda çalışma başlatıldı. Asfalt yama, kilit-parke taşı uygulamaları ve çevre düzenlemeleri çalışmalarını Buca'nın her mahallesi için gündemine alan ekipler, çalışma takvimi oluşturarak hızla işe koyuldu.

ASFALT PLENT TESİSİ İLE DAHA DA HIZLANACAK

Buca'nın ihtiyacını en hızlı biçimde karşılamak için kurulacak olan Asfalt Plent Tesisi, son aşamaya gelirken, mevcut sistemdeki çalışmalara da hız kazandırıldı. Çalışma takvimini senkronize biçimde uygulamak için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma programı oluşturan Başkan Kılıç'ın talimatıyla sonbahara kadar merkez ve çevre mahallelerdeki yol düzenlemelerinin tamamlanması hedefleniyor.

ANKA / Yerel