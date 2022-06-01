Buca'nın Parkları Yaza Hazırlanıyor - Haberler

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Buca'nın Parkları Yaza Hazırlanıyor

ANKA - Yerel
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Buca Belediyesi, hava sıcaklıklarının birden bire artmasıyla birlikte park ve yeşil alanlarda kuru ot yangınlarına karşı çalışmalarına hız kattı. Geçen yıllarda Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın da sahaya inerek emekçilerle birlikte yaptığı çalışmalar, Haziran ayı sonuna kadar sürecek.

Buca Belediyesi, hava sıcaklıklarının birden bire artmasıyla birlikte park ve yeşil alanlarda kuru ot yangınlarına karşı çalışmalarına hız kattı. Geçen yıllarda Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da sahaya inerek emekçilerle birlikte yaptığı çalışmalar, Haziran ayı sonuna kadar sürecek.

Buca Belediyesi, Bucalı çocukların yaz tatilinde gönüllerince eğlenmesi için çalışmalarına hız kazandırdı. Sıcaklıkların ani artışıyla sararan yabani otları biçme işlemine aralıksız devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki pek çok parkı yaza hazırladı.

Parklardaki yabani otları temizleme çalışmalarının yüzde 65'nin tamamlandığını belirten yetkililer, çim biçme işlemlerinin de sürdüğünü kaydettiler. Bu işlemlerin öz kaynaklarla yapıldığına dikkat çeken yetkililer, parkların yaza hazırlanmasının ardından yenileme işlerinin başlayacağını bildirdiler.

ANKA / Yerel

Buca Belediyesi Erhan Kılıç Haziran Yerel Haberler

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