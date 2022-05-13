Buca'nın girişimci kadınları örnek oldu

Buca Belediyesinin, Buca Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu iş birliğiyle hayata geçirdiği 8 kurs merkezinden biri olan Çamlıkule Ceren Özdemir Semt Merkezinde, kuaförlük kursunu tamamlayan üç kadın katılımcı kendi iş yerini açarak diğer kadınlara ilham oldu. Ev hanımı iken kendi işinin patronu olan kadınlar çağrı yaparak, "İnanmak, başarmanın yarısıdır. Hiçbir zaman yılmayın" dedi.

Kadınların ekonomik yaşama katılmaları, kendi gelirlerini oluşturmaları için Buca Belediyesi ile Buca Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu iş birliğinde 8 ayrı merkezde verilen 32 farklı kurslar, kadınları girişimci yapmaya devam ediyor. Bunun en son örneği ise Çamlıkule Ceren Özdemir Semt Merkezinde yaşandı. Kuaförlük kursuna katılan üç kadın kurs katılımcısı, Yıldız ve Kuruçeşme Mahallelerinde iki ayrı işletme açarak kendi işini kurmak isteyen kadınlara da ilham oldu.

"Tüketici olmaktansa üretmek güzel"

Kurs katılımcısı Birgül Yılmaz, kadının ekonomik yaşama katılımı için bu tür projelerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. Yılmaz, "Şimdiye kadar böyle bir aktivitemiz olmamıştı. Bir gün kardeşimle Buca Belediyesinin internet sitesinde semt evlerinin açıldığını, ev hanımlarına bazı kursların olduğunu öğrendik. Ocak ayında başladık. Dedik ki 'Buradan işi öğrendik, dükkan açalım. Ayaklarımızın üzerinde duralım.' Bence annelere çok iş düşüyor. Biz anneler toplumdaki insanları yetiştiriyoruz. Onlara örnek olmaya çalışıyoruz. Tüketici olmaktansa bir şeyler üretip hayata katılmak çok daha güzel" dedi.

Kadınlara da seslenen Yılmaz, bu tür aktivitelere katılmalarının ve evden çıkarak ekonomik hayata katkı sunmalarının mutluluk vereceğini dile getirdi.

Birgül Yılmaz ile ortak olarak kuaför işletmesini açan ev hanımı Ayşe Özcan da, kurslarda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bize çok büyük bir yararı oldu. Hayatımız değişti. Bu yer sayesinde bir meslek sahibi olduk. Biraz geç başladık ama bizim için çok iyi oldu" dedi.

Kuruçeşme Mahallesi'nde kendi iş yerini açan Cansu Aydın ise son olarak şu ifadelere yer verdi:

"Buca Belediyesinin açmış olduğu kurslara katılarak şu an meslek sahibi oldum. 23 gündür faaliyette olan dükkanımda daha büyük yerlere gelmeyi hedefliyorum. Usta öğreticilik belgesini almayı düşünüyorum. Kendi öğrencilerim olsun ve onlara öğretmenlik yapayım istiyorum. Hedeflerimi çok büyük, inşallah olur. Bence mükemmel bir fırsattı. İsteyen herkes yapabilir. İnanmak, başarmanın yarısıdır. Bütün ev hanımlarına tavsiyem, hiçbir zaman yılmasınlar, 'Vakit bulamıyorum' demesinler." - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel