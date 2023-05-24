Buca Emek ve Demokrasi Güçleri: 'Özgürlükten ve Demokrasiden Yana Herkesi Pazar Günü Sandığa Gitmeye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na Oy Vermeye Çağırıyoruz'

Buca Emek ve Demokrasi Güçleri, “Şimdi geleceğimizi ve gençleri kazanma zamanıdır. Emekçiler, ezilenler, kadınlar, gençler, halklar bu kalan sürede bir seferberlikle bu umudu büyütmek, emekçilerin ve halkın taleplerini dillendirmek ve değiştirebileceğimizi göstermekle yükümlüdür. Tüm bu gerekçelerle bizler emekten, özgürlükten ve demokrasiden yana olan herkesi, pazar günü sandığa gitmeye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeye çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.

Buca Emek ve Demokrasi Güçleri, "Şimdi geleceğimizi ve gençleri kazanma zamanıdır. Emekçiler, ezilenler, kadınlar, gençler, halklar bu kalan sürede bir seferberlikle bu umudu büyütmek, emekçilerin ve halkın taleplerini dillendirmek ve değiştirebileceğimizi göstermekle yükümlüdür. Tüm bu gerekçelerle bizler emekten, özgürlükten ve demokrasiden yana olan herkesi, pazar günü sandığa gitmeye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Buca Emek ve Demokrasi Güçleri'ni oluşturan sivil toplum kuruluşları ve sendika temsilcileri Şirinyer'de bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. "Sandığa, Hayatına Geleceğine Sahip Çık" yazılı pankart açan grup adına basın açıklamasını Eğitim-Sen İzmir 5'nolu Şube Başkanı Özcan Çetin yaptı. Çetin, şunları söyledi:

"Birinci tur seçimlerinde tüm anti demokratik uygulamalar, eşit olmayan koşullara rağmen halkın iradesi seçimleri ikinci tura bırakmıştır. Bakanların istifa etmeden aday olması, devletin tüm olanaklarıyla meydanlarda propaganda sürdürmesine rağmen, AKP istediği sonucu alamamıştır. Halkın çoğunluğu AKP'nin yarattığı bu yağma, talan ve sömürü rejimine dur demiştir. Tek adam rejiminin devamı, daha çok baskı, sömürü, iş cinayetleri, yoksulluk, şiddet, savaş, gericilik, yağma ve talan demektir. Birinci turda gerek AKP hükümetinin söylemleri gerekse kurmaylarının halkı germek için yaptıkları açıklamalar, bizlerin sandıklara ne kadar sahip çıkmamız gerektiğinin önemini bir kez daha göstermiştir. Seçim sürecinde seçim ve sandık güvenliğinin her aşamada ne kadar önemli olduğu, buna uygun bir örgütlenmenin geliştirilmesinin hayati derecede önem taşıdığı da görülmüştür. 28 Mayıs gününe kadar hepimize çok görev düşüyor. Şimdi umudumuzu yitirmeden, AKP rejimini değiştirme iradesi gösteren tüm kesimlere, bu umudu yeniden aşılayarak, yapılacaklara odaklanma ve geniş toplumsal kesimlerin birlikteliğini harekete geçirme zamanıdır.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİN İKİNCİ TURUNU, MUHTEŞEM BİR SON VE YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMA FIRSATI ELİMİZDEDİR"

Geleceğimizi yaşanabilir kılacak, gençleri yaşatacak bir memleket hedefiyle, kalan zamanda yapılacaklara odaklanmak her birimizin görevidir. Umudu kırılanları, tekrar oy kullanmaya ikna etmek, depremden etkilenen ve sadece oy kullanmak üzere deprem bölgesine giden insanlarımızın yeniden oy kullanmak üzere deprem bölgesine gidişlerine destek olmak, bir kez daha oyların türlü hilelerle çalınmasına izin vermemek için seçim ve sandık güvenliği ile ilgili her dayanışmayı göstermek sorumluluğumuzdur. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu, muhteşem bir son ve yeni bir başlangıç yapma fırsatı elimizdedir. Biz bu seçimi kaybetmedik. Ancak kazanma irademizi gasp ettiklerinde gerçekten kaybetmiş oluruz. Şimdi geleceğimizi ve gençleri kazanma zamanıdır. Emekçiler, ezilenler, kadınlar, gençler, halklar bu kalan sürede bir seferberlikle bu umudu büyütmek, emekçilerin ve halkın taleplerini dillendirmek ve değiştirebileceğimizi göstermekle yükümlüdür. Tüm bu gerekçelerle bizler emekten, özgürlükten ve demokrasiden yana olan herkesi, pazar günü sandığa gitmeye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağırıyoruz."