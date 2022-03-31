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Buca'daki ibadethanelerde Ramazan temizliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Buca'daki ibadethanelerde Ramazan temizliği

Buca Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde kentteki tüm ibadethanelerde temizlik yaptı.

Buca Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde kentteki tüm ibadethanelerde temizlik yaptı.

Buca Belediyesi, Ramazan ayı öncesi harekete geçerek ilçedeki tüm ibadethanelerde çalışma başlattı. Temizlik işleri, park ve bahçeler ile sosyal yardım işleri müdürlüklerine bağlı ekipler, kent genelindeki; cami, cemevi ve kiliselerde temizlik yaptı. Peyzaj düzenlemesinden ortak alanların bakımı ve bank tamirine kadar geniş bir yelpazede hazırlanan çalışma programıyla ekipler, halılar süpürüp yıkadı, tuvaletleri temizleyerek dip köşe temizlik yaptı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, çalışmaların düzenli aralıklarla devam edeceğini söyledi. - İZMİR

Buca'daki ibadethanelerde Ramazan temizliği

Buca'daki ibadethanelerde Ramazan temizliği

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Buca Belediyesi, Ramazan, Cemevi, Yerel, Haberler

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