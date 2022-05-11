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Buca'da Teknoloji Zirvesi

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Buca Belediyesi, “Google Cloud” ve “Firebase” gibi yeni teknolojileri uzmanları tarafından gençlere aktarmak için Google Developer Students Clubs Dokuz Eylül Üniversitesi ortaklığı ile “Teknoloji Zirvesi” düzenledi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, sosyal belediyecilik anlayışı gereği Türkiye’nin ve İzmir’in en büyük sorunlarından biri olan işsizliğe karşı yeterli donanımın kazandırılması için çaba gösterdiklerini vurgularken, gençler de kurumsal şirketlerde staj imkanı olanağı buldu.

İZMİR (ANKA) - Buca Belediyesi, "Google Cloud" ve "Firebase" gibi yeni teknolojileri uzmanları tarafından gençlere aktarmak için Google Developer Students Clubs Dokuz Eylül Üniversitesi ortaklığı ile "Teknoloji Zirvesi" düzenledi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, sosyal belediyecilik anlayışı gereği Türkiye'nin ve İzmir'in en büyük sorunlarından biri olan işsizliğe karşı yeterli donanımın kazandırılması için çaba gösterdiklerini vurgularken, gençler de kurumsal şirketlerde staj imkanı olanağı buldu.

Buca Belediyesi, Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde "Teknoloji Zirvesi" düzenledi. Üniversitelerde Google teknolojilerine ilgi duyan öğrencilerin bir araya gelmesiyle oluşan Google Developer Students Clubs Dokuz Eylül Üniversitesi ortaklığıyla gerçekleşen ve "Google Cloud" ile "Firebase" gibi teknolojilerin yanı sıra girişimcilik, motivasyon, liderlik gibi konuların da ele alındığı zirvede gençler, staj imkanı için de bir zemin bulmuş oldu.

Buca Belediye Başkanı  Erhan Kılıç, "Türkiye'nin ve İzmir'in en büyük sorunlarından biri olan işsizliğe karşı yeterli donanımın kazandırılması için çaba gösteriyoruz. Alanında uzman, kariyer sahibi insanlardan başarı hikayelerini de dinleyen gençlerimizin kariyerlerine katkı koyduğumuz için mutluyuz" dedi.

UZMANLAR ANLATTI

İki gün süren ve toplam altı oturumda gerçekleştirilen zirvede, Akbank'ın 21. Yüzyıl yeniliklerini anlatan Diğdem Dökmeci, girişimcilik üzerine gençlere bir sunum yapan YANCEP'in kurucusu Hilmi Kaya, "Firebase" teknolojisi üzerine bilgi veren Getir Yazılımcısı Alican Erdurmaz, Hepsiburada'nın başarı hikayesini anlatan Dilara Koçoğlu, "Cloud" teknolojisini anlatan Mühendis-Girişimci Çağrı Soydaş, motivasyon ve başarı hikayeleri konulu sunumunu gerçekleştiren Digi Game Startup Studio Topluluk Yöneticisi Kaya Sinem, gençlerle bir araya geldi. Başarıya ulaşan yolda kariyer planlaması hakkında da fikir edinen gençlere yönelik zirve, çekilişlerle de renklendi. Çekilişle 6 öğrenciye 2 aylık fittness ve havuz üyeliği verildi.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Dokuz Eylül Üniversitesi, Google, İzmir, cloud, Yerel, Haberler

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