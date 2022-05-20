Buca'da salep bereketi - Haberler

Kırsal kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için katma değeri yüksek ürünleri destekleme yönünde projeler geliştiren Buca Belediyesi, kilogram fiyatı 2 bin 500 TL'yi bulan salep için başlattığı çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor. Geçen yıl mayıs ayında dağıtılan salep yumruları, bu yıl ilk hasadını verdi ve projenin ilk aşaması başarıyla tamamlandı.

Kırsalda bulunan mahallelerinde tarımsal üretimi teşvik ederek hem ekonomiye hem istihdama katkı sağlamayı hedefleyen Buca Belediyesi'nin salep üretim projesinde ilk hasat gerçekleştirildi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın özel önem verdiği proje çerçevesinde envanter çalışması yapılmış, geçtiğimiz yıl mayıs ayında Doğancılar Mahallesi'nde salep yumrusu dağıtılmış ve üretime başlanmıştı.

Fiyatı 2 bin 500 TL'yi buluyor

Kalitesine göre güncel fiyatları 400 TL ile 2 bin 500 TL arasında değişen toz salebin satış ve pazarlama ayağını da oluşturan Belediye, mayıs ayında hasadı ve yeniden dikimi gerçekleştirilen bu değerli üründe projenin ilk aşamasını başarıyla tamamladı. Bir yıl önce belediyenin dağıttığı salep yumrularının yavruları hasat edilerek kurutma ve değirmende işlenme aşamasına geldi.

Gençler tarımsal üretime kazandırılacak

Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği proje çerçevesinde, yıllar içinde üretim kapasitesini ve üretici sayısının artırılması hedefleniyor. Öte yandan gençleri tarımsal üretime kazandırmak, bir dönem Buca'nın değerlerinden biri olan salebi yeniden üretim yelpazesine katmak ve ilçedeki en büyük sorunlardan biri olan işsizliğe de çare olması için tüm köyler bölgesine yaygınlaştırmak diğer hedefler arasında yer alıyor. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel