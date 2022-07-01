Buca'da Okul Öncesi Eğitim Almayan Çocuk Kalmayacak

Buca Belediyesi'nin maddi olanakları sınırlı ailelerin çocuklarının okul öncesi eğitimden uzak kalmaması için hayata geçirdiği 6 yarı zamanlı eğitim merkezinden geçen dönem toplam 350 çocuk yararlandı.

Buca Belediyesi, Şirinyer, Gediz, Ufuk, Kozağaç, Bucakoop ve Yenigün semtlerinde hizmet veren yarı zamanlı eğitim merkezleri geçen dönemde 350 çocuğa ulaştı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışma yürüten merkezler, profesyonel yönetici ve öğretmen kadrosu ile hafta içi beş gün, 3.5 saat boyunca, çocukların sosyal, bilişsel ve fiziki gelişimi için hizmet veriyor.

EBEVEYNLERE DE MADDİ VE MANEVİ DESTEK

Ailesinin geliri 5 bin TL'nin altında olan 4-6 yaş arası çocukların devam ettiği yarı zamanlı eğitim merkezleri, eğitimde fırsat eşitliğinin temeli sayılan okul öncesi eğitimi her çocuk için ulaşılabilir kılarken, ailelere de maddi destek sağlamış oluyor.

Öte yandan, başta anneler olmak üzere ebeveynlere de kendi sosyal hayatları için zaman yaratan merkezler, eylül ayı başında 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için yeni kayıtlarını almaya başlayacak.

ANKA / Yerel