Buca'da Dağcı Ekipten Atatürk Maskı'na Özel Bakım

Buca Belediyesi, Türkiye'nin en büyük rölyef heykeli olan Atatürk Maskı'nı profesyonel dağcılardan oluşan bir ekiple bakıma aldı. Atatürk Maskı'nı her yönüyle inceleyen ekipler, hava koşullarından ve kuşlardan kaynaklı kirlilikleri temizledi, yüzeyde oluşabilecek hasarları gözden geçirdi.

İzmir'in sembollerinden biri haline gelen ve kenti Buca sırtlarından gören Atatürk Maskı, yaz bakımına girdi. Toplam 42 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en büyük rölyef heykeli olma özelliği taşıyan Atatürk Maskı, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın talimatı, Tesisler Müdürlüğü koordinasyonu ve profesyonel dağcılardan oluşan bir ekip aracılığıyla temizlik ve hasar kontrolünden geçti.

Bakımı özel bir çalışma gerektiren ve bölgedeki yoğun kuş hareketleri nedeniyle rutin takip yapılan Atatürk Maskı'nın kaş ve kulak bölgelerindeki birikintiler de tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda kuşlar başta olmak üzere civardaki tüm canlı yaşamının dengesi gözetilirken, mask yüzeyindeki kontroller tamamlandı.

ANKA / Yerel