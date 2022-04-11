Buca'da 2 bin kişilik iftar sofrası

GEDİZ, KÜTAHYA (İHA) - Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Gediz Sevgi Yolu'nda verilen 2 bin kişilik iftar yemeğinde vatandaşlara kendi elleriyle yemek dağıttı.

Buca Belediyesi, kurduğu iftar sofralarıyla Ramazan bereketini çoğaltıyor. Belediye, Gediz Sevgi Yolu'nda 2 bin kişilik iftar yemeği verdi. İftara, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı. Yemek dağıtımı yapan personele eşlik eden Başkan Erhan Kılıç, vatandaşlara kendi elleriyle iftar yemeği dağıttı. Oruçlar dualar eşliğinde açılırken, Ramazan ayının maneviyatı ve bereketi paylaşıldı. Bucalılarla tek tek sohbet eden Başkan Kılıç, "Yeryüzü soframızda hemşehrilerimizle bir kez daha bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Birliğimiz ve muhabbetimiz daim olsun" diye konuştu. - İZMİR