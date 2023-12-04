Buca Belediyesi Temizlik Filosunu Büyüttü

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ilçeye 28 adet temizlik aracı kazandırarak temizlik filosunu büyüttü. Bu sayede taşeron araçlara harcanan 1 milyar liranın Buca'nın kasasında kalmasını sağladı. Ayrıca çöp konteyneri sayısı artırıldı ve mahallelerde temizlik timleri kuruldu.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kentte temizlik devrimi yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ilçeye 28 adet temizlik aracı kazandırarak temizlik filosunu büyüten Başkan Kılıç, bu sayede taşeron araçlara harcanan 1 milyar liranın Buca'nın kasasında kalmasını sağladı. İlçede, 5600 olan çöp konteyneri sayısı 8100'e çıkartılırken, muhtarlarla gerçekleştirilen iş birliğiyle mahallelerde temizlik timleri kuruldu.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, tüm çöp toplama ve temizlik hizmetlerini belediye bünyesinde topladı. 2021 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı törenle 28 adet temizlik aracının Buca Belediyesi bünyesine dahil edilmesini sağlayan Kılıç, böylece 1 milyar liralık tasarruf yaptı.

ÇÖP KONTEYNERİ SAYISI ARTIRILDI

Buca Belediyesi, kentte 5600 olan çöp konteyneri sayısını da 8100'e çıkarttı. Su ve koku geçirmez özelliğe sahip 2500 adet galvaniz çöp konteyneri alındı. 770 litre kapasiteye sahip galvaniz tipli konteynerler, 47 mahallede ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirildi. Belediye, parklara da 100 adet ahşap bahçe tipi küçük çöp kutusu koydu.

TEMİZLİK TİMLERİ

Muhtarlarla gerçekleştirilen iş birliği sonucunda mahallelerde temizlik timleri kuruldu. Bucalılara daha temiz ve sağlıklı sokaklarda yaşama imkanı sunmak amacıyla hizmet veren temizlik ekipleri, toplamda 40 kişiyle her gün 4 mahallede geniş kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNDE 400 TON ATIK TOPLANIYOR

Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ayrıca, 47 mahallede, 3657 sokak, 54 cadde, 2 bulvar ve 2 küme evlerinde üç vardiya çalışarak her gün toplam 400 ton evsel atık topluyor.

BUCA'NIN PARASI BUCA'DA KALDI

Başkan Erhan Kılıç, "Buca'da uzun yıllardır taşeron şirkete ait araçlarla gerçekleştirilen temizlik hizmetlerinde tarihi bir değişiklik yaşadık. Buca'nın parası Buca'da kaldı. Yaptığımız tasarrufla Buca halkına daha nitelikli hizmet sunmak için hareket ettik. Yarının Buca'sı için var gücümüzle çalışırken hemşehrilerimize pırıl pırıl bir kent sunmak için tüm imkanlarımızı ortaya koyuyoruz" dedi.