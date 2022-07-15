Buca Belediyesi'nden Orman Yangınlarıyla Mücadele Kursu

Buca Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle artan orman yangını riskine karşı alınabilecek önlemler için 'Orman Yangınlarıyla Mücadele Kursu' başlattı.

Yangın riskine karşı Buca'da alınabilecek önlemler için eğitim çalışması başlatan Buca Belediyesi, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde, 'Orman Yangınlarıyla Mücadele Kursu' açtı. Toplam sekiz saatlik bir programı kapsayan kurs ile katılımcıların, yangınların önlenmesi konusunda farkındalık kazanması amaçlanıyor.

Uzmanlar tarafından verilen eğitim çalışmasının ilkine, 20'ye yakın kursiyer katılırken; katılımcılar orman yangınlarına nelerin sebep olabileceğini öğrendi. Eğitim kapsamında; bilinçli ağaçlandırma, nadas uygulamaları, kontrollü yangınlar ve kontrolsüz yangınlara karşı alınabilecek önlemler ele alındı.

Eğitim, ilk etapta merkezdeki sanat ve hobi kurslarına devam eden öğrencilerle başlarken, zaman içinde talep eden tüm yurttaşlara ulaşmayı hedefliyor. Kursların periyodik olarak devam edeceği, katılmak isteyenlerin ise Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ne başvuru yapabileceği bildirildi.

ANKA / Yerel