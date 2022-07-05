Buca Belediyesi'nden Bayram Öncesi Denetim Mesaisi

Buca Belediyesi Veterinerlik İşleri ve Zabıta Müdürlükleri'ne bağlı ekipler, ortaklaşa bir çalışmaya imza atarak Kurban Bayramı öncesinde kesim ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, hayvanların belgelerini ve fiziki durumlarını kontrol ederek satıcıların taleplerini de not aldılar.

Satış noktalarında küpe, pasaport, genel fiziki durum ve evrak kontrolü yapan Veterinerlik İşleri ve Zabıta Müdürlükleri'nden ekipler, satış ve kesim yerlerinde denetim faaliyetlerine bayramın son gününe kadar devam edecek.

HEM KONTROL HEM DANIŞMANLIK

Yoğun mesaileri içinde satıcıların taleplerini de not alan ekipler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların alana geldikçe periyodik olarak kontrolden geçirileceğini vurguladı.

Sahada bulunan uzman veteriner hekimler de yurttaşların kurbanlık alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği yönündeki sorularını yanıtladı.

Pazarın ilgi odağı ise Muş'un Malazgirt ilçesinden 3 yaşındaki 1 ton 200 kilogramlık "Sabri Başkan" oldu.

ANKA / Yerel