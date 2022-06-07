Buca Belediyesi'nden 12 D Film Aracı ile Erken Karne Hediyesi - Haberler

Okul çağı çocuklarının duygusal ve mental gelişimini desteklemek için 12 boyutlu film gösterim aracıyla şimdiye kadar binlerce çocuğa ulaşan Buca Belediyesi, çocuklara erken karne hediyesi vermek için harekete geçti. Hafta içi ilçedeki ilköğretim okullarını tek tek gezen 12 D Film Aracı, öğrencilere eşsiz bir sinema deneyimi sunuyor.

Buca Belediyesi tarafından çocuklara özel tasarlanan ve ilk günden bu yana yoğun ilgi gören 12 boyutlu film gösterim aracı, Bucalı çocuklara erken karne hediyesi oldu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki bir aracın 12 boyutlu film gösterimi için özel donatılması sonucu oluşturulan ve 7-14 yaş arası çocuklara ücretsiz olarak hizmet veren araç, Buca'da talep eden ilköğretim okullarını tek tek gezerken çocukların da gözdesi oluyor. Yoğun eğitim-öğretim yılının bitimine çok az bir zaman kala bu eğlenceyle moral bulan öğrenciler, tüm duyularına hitap eden filmlerle eşsiz bir deneyim yaşama imkanı buluyor.

12 D sinema ünitesi, özel dış efektlerle izleyicide filmin içindeymiş hissi yaratıyor.

ANKA / Yerel