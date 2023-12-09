Buca Belediyesi Kent Gezileriyle Hem Yetişkinlere Hem Çocuklara Morali Yükseltti

Buca Belediyesi, kentin tarihi ve turistik noktalarına ücretsiz olarak düzenlediği gezilerde yetişkinlere moral depolarken, minikleri de deniz ve güneşle buluşturdu. Toplamda 12 bin 486 Bucalı'nın katıldığı geziler, ilçede hizmet çeşitliliğini artırarak vatandaşların moral depolamalarını sağlamayı amaçlıyor.

Buca Belediyesi'nin kentin tarihi ve turistik noktalarına ücretsiz olarak düzenlediği gezilerde yetişkinler moral depolarken, ilçenin minikleri deniz ve güneşle buluştu. Yaklaşık beş yıllık süreçte farklı noktalara düzenlenen gezilere toplamda 12 bin 486 Bucalı katıldı.

Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın "Yarının Buca'sı" hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, ilçede hizmet çeşitliliğini artırarak vatandaşların moral depolamalarını sağlamak amacı ile kent gezileri düzenledi. Buca'da yaşayan binlerce kişinin katıldığı turlar 50 yaş üstü vatandaşlar için kentin tarihi turistik beldeleri Şirince, Nazarköy, Birgi'ye düzenlenirken; çocuklar ve ebeveynlerinin sıcak yaz günlerinde serinlemeleri için Gümüldür Tabiat Parkı'na gerçekleştirildi. Şirince, Birgi ve Nazarköy'e düzenlenen turlara 6947 Bucalı katılırken; Gümüldür Tabiat Parkı gezisine 5539 çocuk ve ebeveyni katıldı.

Etkinliklere ilgi yoğun olurken, vatandaşlar bugüne kadar gitme fırsatı bulamadıkları İzmir'in şahane kasaba ve köylerini gezme fırsatı elde ettiler. Gümüldür Tabiat Parkı'na düzenlenen geziye katılan Bucalı minikler ise ebeveynleri ile beraber gün boyu denize girme ve eğlenme fırsatı buldu.

50 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR FAYDALANDI

Ekim ayı boyunca pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen geziler kentin turizm merkezlerine gerçekleştirildi. Buca Belediyesi önünden hareket eden araçlarla ücretsiz olarak düzenlenen turistik geziler kapsamında, pazartesi günleri ünlü turizm merkezlerinden Şirince'ye, çarşamba günleri Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en iyi 32 köyünden biri olarak tescillenen Ödemiş Birgi'ye ve cuma günleri nazar boncuğu yapımı ile dünyanın dikkatini çeken Kemalpaşa Nazarköy'e gidildi. Turistik gezilere Buca'da ikamet eden ve 50 yaş üzeri vatandaşlar katıldı.

ÇOCUKLAR DENİZLE BULUŞTU

Buca Belediyesi, yazın sıcak günlerinde dar gelirli yurttaşların serinlemesi için Gümüldür Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenledi. Çocukların deniz kültürüyle iç içe olmalarını sağlamak ve ailelerine de unutulmaz bir gün yaşatmak isteyen Buca Belediyesi, salı ve perşembe günleri iki otobüsle ulaşım hizmeti gerçekleştirdi.