Buca Belediyesi Dijital Dershane'de ödüller sahiplerini buldu

Buca Belediyesi Dijital Dershane'de, Liselere Giriş Sınavı (Lgs) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrenciler için gerçekleştirilen çevrim içi deneme sınavlarında ödüller sahiplerini buldu.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın pandemi başında hayata geçirdiği dijital dershane, büyük ilgi görüyor. Okul öncesinden lise son sınıfa ve KPSS adaylarına yönelik çok zengin bir ders içeriğine sahip dijital dershaneye öğrenciler; bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından ulaşılabiliyor. Alanında uzman eğitmenlerin, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun, 4K çözünürlük kalitesinde video dersler ile öğrencilerin eğitim hayatlarına katkıda bulunduğu dijital dershaneden, 10 bin öğrenci ücretsiz yararlanıyor.

Öte yandan dijital dershanede, LGS ve YKS sınavına girecek öğrenciler için çevrim içi seri deneme sınavları yapıldı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 400 öğrencinin katıldığı sınavda dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı. Öğrencilere tablet armağan eden Başkan Kılıç, "Hepinizin başarılarının devamını diliyorum" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel