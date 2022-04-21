Bu yöntemlerle birden fazla yabancı dil öğrenmek mümkün

Her çağın ortak problemi haline gelen yabancı dil öğrenimi, bilgisayar destekli uygulamalarla cep telefonlarımıza kadar girdi. Oldukça fazla türde ve çeşitte yer alan bu uygulamalardan nasıl daha fazla yararlanılabileceğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Şahin Gök ayrıca yabancı dil öğrenmede yardımcı olacak yöntemler aktardı.

Yabancı dil öğrenmek istiyor, bunun için ders alıyor, kursa gidiyor ama yine de istediğiniz seviyeye gelemiyor olabilirsiniz. Yabancı dil öğrenimlerinde bir kuruma bağlı kalmadan, zaman ve mekan kısıtlaması olmadan 5 alternatif yolla nasıl yabancıl dil becerisi geliştirilebileceği ile ilgili İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Şahin Gök açıklamalarda bulundu.

Evden İngilizce öğrenmenin birçok avantajı bulunuyor

Pandemi ile birlikte değişen alışkanlıklar, zaman ve mekan zorunluluğu olmadan istenilen her ortamdan yabancı dil öğrenilebileceğini kanıtladı. Özellikle sosyal medya bağımlılıklarının, yabancı dil öğrenerek avantaja çevrilebileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Şahin Gök şunları ifade etti:

"İngilizce öğrenmek, bir sınıfta oturup durmadan gramer çalışmak anlamına gelmez. Aslında, İngilizce öğretmenleri genellikle öğrencilerini çeşitli etkileşimli ve eğlenceli yollarla İngilizceyi kullanmaya teşvik eder. Bir kişinin dil anlayışını geliştirmek için, birçoğu dil becerilerinizi donanımlı ve üretken yollarla geliştiren çok sayıda seçenek vardır. Online aplikasyonlar ve web siteleri çok zengin İngilizce ve diğer dillerin içeriklerini sunmaktadır. Dil becerilerinizi bir sonraki seviyeye taşımak istiyorsanız, sosyal ve medya araçlarını kullanabilirsiniz" dedi.

Yabancı dil öğrenimi, görsel ve işitsel duyu organları ile desteklenmeli

Yabancı dil öğreniminde o dilde, görsel, işitsel duyu organlarımızla da ne kadar çok etkileşim içine girebilirse o kadar iyi ve hızlı yabancı dil öğrenildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Şahin Gök, etkili bir yabancı dil öğrenimi için 5 alternatif yolu ise şöyle sıraladı;

1- 21. yüzyılda, dünyanın her yerinden birçok insan sosyalleşmek, etkileşim kurmak ve eğlenmek için video oyunlarını seçiyor. Bu, küresel bir sosyal çevre oluşturmak için altın bir anahtar sağlayabilir.

2- Podcast yayınları ve sesli kitapların popülaritesi son yıllarda oldukça fazla. Çoklu görev yaparken kullanılabilecek ilgi çekici bir eğlence biçimi olan bu yayınlarla dinleyerek yeni bir dilde bilgi edinebilirsiniz.

3- Kendinizi rahat hissettiğiniz bir anda, sevdiğiniz bir diziyi veya filmi İngilizce alt yazılı olarak izlemek, dilin aktif kullanımına maruz kalmayı sağlıyor. Bu yöntem dil öğrenimin de oldukça etkili.

4- Yabancı dildeki şarkıları altyazıları ile dinlemek hem zevkli hem de kolay kelime kazanımı sağlamaktadır.

5- Online sesli sözlükler ve çok dilli çeviri programları dil öğrenmede oldukça önemli destektir.

Gök, özellikle sosyal medyada İngilizce veya öğrenilen başka bir yabancı dilin, iletişim aracı olarak kullanıldığı tüm aplikasyonların yararlı olduğunu ve kullanılması gerektiğine vurgu yaptı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel