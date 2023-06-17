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Bu yıl ikincisi düzenlenen 'Mihalfest' etkinliğinde renkli görüntüler yaşandı

Bu yıl ikincisi düzenlenen 'Mihalfest' etkinliğinde renkli görüntüler yaşandı

Yerel Haberler

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Mihalfest' etkinliğinde renkli görüntüler yaşandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Mihalfest' etkinliğinde renkli görüntüler yaşandı.

Gazimihal Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan'da öğrenci velisi olarak katıldı. Hazırlamış pasta ve börekler satıldı, okulun ihtiyaçları için toplanan paralar okul aile birliğine teslim edildi. Öğrencilerin yapmış oldukları yarışmada dereceye girenlere hediye çekleri verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gölpazarı Hisarcık Bilecik Yerel Haberler

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