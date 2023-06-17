Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Mihalfest' etkinliğinde renkli görüntüler yaşandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Mihalfest' etkinliğinde renkli görüntüler yaşandı.

Gazimihal Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan'da öğrenci velisi olarak katıldı. Hazırlamış pasta ve börekler satıldı, okulun ihtiyaçları için toplanan paralar okul aile birliğine teslim edildi. Öğrencilerin yapmış oldukları yarışmada dereceye girenlere hediye çekleri verildi. - BİLECİK