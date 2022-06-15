Bayat ekmeklerden parmak ısırtan lezzetler

KOCAELİ Kocaeli'de kadınlar, ekmek israfının önüne geçmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bayat ekmekle birbirinden lezzetli tarifler ortaya çıkardı. Ekmeklerden yapılan salata, çorba, tatlı, börek, pizza ve kanepe gibi 41 çeşit tarif hazırlayan hanımlar, bunları vatandaşın beğenisine sundu.

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında "Atmıyoruz, değerlendiriyoruz" sloganıyla hayata geçirilen Bayat Ekmekle Tutumlu Tarifler kitabının lansmanı yapıldı. İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi ile 102 Kadın 102 Bakış projesinde yer alan kadınların katkılarıyla hazırlanan kitapta, bayat ekmekle yapılabilecek 41 tarif yer alıyor.

"Evde deneyerek bu yemekleri ortaya çıkardık"

İzmit Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Aslı Devrim, "Kitabımızın amacı, tüm dünyada ve ülkemizin de yaşadığı ekmek israfını önlemektir. Arkadaşlarımızla 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük. Şefimiz Özlem Durmuş Şenyüz, tarifleri evde deneyerek bu yemekleri ortaya çıkardı. Çok fazla emek verdik, sonuç çok güzel oldu. Ekonomiye de çok fazla katkı sağlayacağını düşündüğümüz için mutfakta kadınların tasarruflu ve lezzetli ürünler yapabileceğini göstermiş olduk. Bizler için ekmek kutsaldır. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olup ekmek israfını önlemelerini rica ediyoruz" dedi.

"Bayat ekmekle 41 tarif yaptık"

Tarifleri evinde deneyerek hazırlayan İzmit Kent Konseyi Kadın Meclis Başkan Yardımcısı Özlem Durmuş Şenyüz, "Ekmek israfına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hem kitabımızı çıkardık hem de bu etkinliği düzenledik. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de üretilen ekmeğin önemli bir kısmı çöpe atılıyor veya hayvan yemi olarak kullanılıyor. Sırf bayatladığı için ekmeklerimizi çöpe atmayalım, onlarla yeni yemekler yapalım. Bu şekilde hem eve hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış olacağız. İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak bu amaçla bayat ekmekle yapılmış 41 tarif yaptık ve kitaplaştırdık. Örneğin ekmek mantısı, ekmek salatası, ekmek çorbası, ekmek tatlısı, ekmek böreği, ekmekli pizza, ekmek kanepesi ve çeşit çeşit 41 tarif hazırladık" diye konuştu.

"Tarif kitabını aldım, eve gider gitmez deneyeceğim"

Yapılan tarifleri çok beğendiğini söyleyen vatandaş, "Ekmek israfı aile ekonomisine ciddi bir kayıp. Tabi ki ekmek israfı yapılmamalı ve değerlendirilmeli. Yapılan yemekleri çok beğendim. Tarif kitabını aldım, eve gider gitmez deneyeceğim" şeklinde konuştu.

Türkiye'de günde 5 milyon ekmek çöpe atılıyor

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü verisine göre, Türkiye'de günlük ortalama 100 milyon ekmek yapılıyor ve bunun 10 milyonu israf ediliyor. Türkiye'de günde 5 milyon ekmek çöpe atılıyor.