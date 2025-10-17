Haberler

Kastamonu'da Şehit ve Gazi Yakınlarına Sanat Eğitimi

Kastamonu'da Şehit ve Gazi Yakınlarına Sanat Eğitimi
Kastamonu'da şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında sanat eğitimi alacak. 'Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı' ile katılımcılar, ilgi duydukları sanat dalında mesleki eğitim alarak kendilerini ifade etme ve sosyal bağlarını güçlendirme fırsatı bulacak.

Kastamonu'da şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, imzalanan protokol çerçevesinde sanat eğitimi alacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" işbirliği protokolüyle şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları sanatla buluşmaları sağlanacak. Program kapsamında işbirliği protokolü Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş tarafından imzalandı.

Törene, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi yönetim kurulu üyeleri, şehit aileleri, gazi yakınları ve Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi eğitmenleri katıldı.

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının sanatsal faaliyetlerle desteklenmesi, sanatın iyileştirici gücünden faydalanabilmeleri için hayata geçirilen programla katılımcıların sanatla buluşmaları sağlanacak. İlgi duydukları sanat dalında mesleki eğitim alacak katılımcılar, bireysel ve grup çalışmalarıyla hem kendilerini ifade edecek hem de sosyal bağlarını güçlendirecekler. - KASTAMONU

