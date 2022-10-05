Bu pazarda her şey ev yapımı ve doğal

Aydın'ın Efeler ilçesindeki tarihi Salı Pazarı'nda doğal ev yapımı ürünler ile dikkat çeken tezgah vatandaşların ilgi odağı oldu.

Havaların soğuması ile birlikte kışlık yiyecek hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar, Aydın'ın en eski semt pazarlarından olan Salı Pazarı'nda doğal ve ev yapımı ürünlerin olduğu tezgahları tercih ediyor. Kırmızı toz biber, kekik suyu, nar ekşisi, kurutulmuş sebzeler gibi ev yapımı ürünleri satın alan vatandaşlar, bir yandan da kışlık eksiklerini tamamlıyor. Tarihi pazarda 3 yıldır tezgah açan pazarcı esnaflarından Tuncay Pınar ise doğal ürünlerin yer aldığı tezgahında Aydınlılara hizmet veriyor.

Tezgahında organik ve ev yapımı ürünlerini sergilemeye çalıştığını ifade eden pazarcı esnafı Tuncay Pınar; "3 yıldır pazarcılık yapıyorum. Birçok işyerinde çalıştım şu anda kendi işimi yapıyorum. Karpuzlu'nun Ömerler köyünden geliyorum. Köy ürünlerim var. Mümkün olduğunca da tezgahımda doğal ürünleri satmaya çalışıyorum. Ev yapımı kekik suyu, pekmez, kırmızı toz biber gibi ürünleri tezgahıma getiriyorum. Vatandaşlarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz.

Sabahın ilk ışıklarında tezgahlarını açan pazarcı esnafları, sattıkları ürünler ile Aydınlılara bolca çeşit sunarken, doğal ve ev yapımı ürünler de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. - AYDIN