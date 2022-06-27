Bu ocak bir asırdan bu yana sönmedi

Aydın ile İzmir ilini birbirine bağlayan ve Aydın dağları olarak bilinen dağların zirvesinde yer alan Mendegüme Bölgesi'ndeki Çayır Köyü'nde halen çay odun ateşinde demleniyor. Elektrik ve gaz ocakları icat edilmeden önce mecburiyetten, daha sonra ise keyfinden dolayı odun ateşinden başka hiçbir ateşte çay demlenmeyen köyde, çay içmek ayrıcalık oldu. Köyde odun ateşinde demlenen çaydan içmek için il dışından bile gelenler oluyor.

Aydın ile İzmir arasında kalan Ödemiş'e bağlı Çayır Köyü'nde dedeleri tarafından yaklaşık bir asır önce yakılan ateşi söndürmeyerek halen odun ateşinde demlediği çay ile adeta bir marka oluşturan Fuat Taş, köye il dışından bile çay içmeye gelenlerin olduğunu söyledi. Mesleğe dedesinin yanında 7 yaşında iken başladığını belirten Fuat Taş, "Bir Yörük köyü olan Çayır Köyü'nün tarihi geçmişi de kültürü de oldukça derindir. Mendegüme olarak adlandırılan bölgede yer alan köyde, eskiden gazlı olcaklar olmadığı için çay odun ateşinde demlenirmiş. Tügaz ve elektrik geldikten sonra bunlarla kaynatılan çay suyunda demlenen çayın tadı odun ateşinde demlenen çayın tadına tutmayınca çayı eski usul demlemeye devam etmişler. Bu ocak sadece 1922 kışında Yunanlılar tarafından bölge işgal edilince dedelerimiz vatan savunması için dağlara çıktığı dönemde sönmüş. O günden bu yana bu ateş sönmemiş. Bizler de eski usul gelenekle çayımızı demlemeye devam ediyoruz" dedi.

"Başka illerden çay içmeye gelenler oluyor"

Ayın zamanda önemli bir sebze ve meyve üretim merkezi olan bölgeye başka illerden gelip çay içenlerin daha sonra işleri olmasa bile çay içmek için kilometrelerce yol kat ettiklerini belirten Fuat Taş, "Zaman zaman yabancı bir araç yaklaşıp 'Geçen yıl içtiğimiz çayın aynısı olacak ise çay içeceğiz' diye duranlar oluyor. Biz alıştığımız için yadırgamıyoruz" diyerek köyde çayın bardağını 1.5 TL'den sattıklarını söyledi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel