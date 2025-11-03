Gaziantep Savunması Müzesi'ne Yoğun İlgi

Antep Savunması'nın her anını tüm detaylarıyla gözler önüne seren 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ni ziyaret edenler, müzeyi gezerken duygu dolu anlar yaşıyor.

Kurtuluş Savaşı döneminde "Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum" düsturuyla işgalci Fransızlara 2 yıl boyunca direnen ve topraklarını işgalcilerden kurtaran Gazianteplilerin destansı mücadelesinin her ayrıntısıyla anlatıldığı 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, o dönem yaşananlar karşısında duygulanıyor.

Yazdığı kahramanlık destanıyla "Gazi" unvanını alan şehir olan Gaziantep halkının Fransız işgalcilerine karşı verdiği destansı mücadeleyi tüm ayrıntılarıyla ziyaretçilerine tekrar yaşatan müze, yılın her döneminde ziyaretçi akınına uğruyor.

Antep Savunması ile Kurtuluş Savaşı'nda Gaziantep'te verilen destansı direnişin izlerinin yer aldığı ve açıldığı 25 Aralık 2020'den bu yana 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan müzeyi, görenlerin boğazı düğümleniyor.

Antep Savunması döneminde şehit ve gazi olanların eşyalarının sergilendiği müzeyi her yaştan misafir ziyaret ediyor. Gaziantep'i işgal eden Fransızların zulmünü ve Antep Savunması'nda verilen destansı mücadeleyi gün yüzüne çıkaran müze, Gaziantep halkının yanı sıra çevre illerden de çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Tarihi Gaziantep Kalesi yakınlarında bulunan ve Antep Savunması döneminde verilen o dillere destan mücadelenin özel hazırlanan görseller ve dönemin eşyalarıyla anlatıldığı müzeyi gezenler müzeden çıkmak istemiyor.

İşgalci Fransız askerleri tarafından annesinin tesettürüne el uzatılmasına karşı çıktığı için şehit edilen Mehmet Kamil başta olmak üzere 6 bin 317 şehidin verildiği ve binlerce kişinin de gazi olduğu Antep Savunması'nın gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği müzeyi ziyaret eden ziyaretçiler, ziyaret esnasında Fransızların zulmüne, Gazianteplilerin de destansı mücadelesine de şahitlik yapıyor.

Zengin ve özgün içeriğiyle yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken müzeyi ziyaret eden ziyaretçiler, Fransızlara karşı destansı bir mücadelenin verildiği mücadeleyi her yönüyle anlatan müzeyi gezerken duygulandıklarını dile getirdiler.

Antep Savunması'nın tüm yönleriyle ve detaylarıyla anlatıldığı müzeyi gezerken çok duygulandığını dile getiren ziyaretçilerden Mücahit Can Ekol, "25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panorama ve Savunma Müzesi'ni gezmeye geldim. Müze gayet güzeldi, çok duygulandım. Atalarımın silahlarını, bıçaklarını, giydiği kıyafetler beni gerçekten çok etkiledi, çok duygulandım. Heyecan verici bir müze ve herkese 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panorama ve Savunma Müzesi'ni gezmesini çok tavsiye ederim. Gerçekten herkes gelsin bu müzeyi görsün" dedi.

Diyarbakır'dan Gaziantep'i gezmeye geldiğini ve müzeyi ziyaret etmek istediğini belirten Erdem Bey ise, "Müzeyi daha önce internetten görmüştüm ve o yüzden ziyaret etmek istedim. Gerçekten tarihe tanıklık eden bir müze. O dönemin belgeleriyle, silahlarıyla, toplarıyla ve mermileriyle güzel bir müze olmuş. İnsana gerçekten o dönemi yaşıyormuş gibi hissettiriyor. Panorama bölümü de gerçekten en güzel bölüm ve en son burayı ziyaret ediyoruz. Gerçekten o zamanı yaşıyoruz gibi oldum. Çok güzel bir müze. O yüzden çok beğendim ve merkezi bir yerde. Herkesin ziyaret etmesini tavsiye ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP