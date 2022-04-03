Bu müzeyi gezen öğrencilere ücretsiz saç bakımı yapılıyor

BURSA (İHA) - Bursa'nın 100 yıl önceki çarşısının aynısının kurulduğu müzeyi ziyaret eden öğrencilerin saçlarına ücretsiz olarak bakım yapılıyor.

Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi'nde kurulan Gemlik Ahilik Müzesi'nde 100 yıl öncesinin Bursa'sında çarşıda dükkanlar nasıl hizmet veriyorsa aynı şekilde dizayn edildi. Müzeyi gezenler 100 yıl önceki çarşıyla karşılaşıyor. Müzeyi ziyaret eden öğrenciler, 100 yıl önceki Bursa esnafının nasıl olduğunu görüyor. Ayrıca öğrencilere müzede çeşitli oyunlar oynatılıyor. Müzeyi ziyaret eden öğrencilerin saç bakımları ise Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Kadın Kuaförlüğü Dalı öğrencileri tarafından ücretsiz şekilde yapılıyor. Müzeyi ücretsiz gezen öğrencilerin saçlarının bakımları da ücretsiz yapılarak mutlu şekilde müzeden ayrılmaları sağlanıyor. Müzeyi ziyaret eden öğrencilerin mutluluğu her halinden belli oluyor.

Müzeyi çok beğendiklerini ifade eden öğrenciler, "Burada geçmişte nasıl esnaflık yapılır onu öğrendik. Çeşitli oyunlar oynadık, çok eğlendik. Ayrıca burada bizim saç bakımlarımız da yapıldı. Burayı görmeyi tüm öğrencilere tavsiye ediyoruz" dediler.

Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Korucu, "Burası Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi'nin öğretmen ve öğrencileri tarafından kurulan Gemlik Ahi Ocağı. Burada eski meslekleri tanıtıyoruz. Ardından ahilik kültürünü anlatıyoruz. Güzellik bölümü öğrencilerimiz ise müzemizi ziyarete gelen öğrencilerin saçlarını yapıyorlar. Öğrenciler buradan çok mutlu şekilde ayrılıyorlar" şeklinde konuştu. - BURSA