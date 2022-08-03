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Bu mesaja dikkat; SMS ile linke yönlendiriyorlar

Bu mesaja dikkat; SMS ile linke yönlendiriyorlar

Dolandırıcılar oltalama yöntemiyle vatandaşı ağına düşürmeye çalışıyor.

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Dolandırıcılar oltalama yöntemiyle vatandaşı ağına düşürmeye çalışıyor. SMS ile gönderilen linke tıklayanların bilgilerini ele geçiriyorlar.

Siber korsanlar, tuzaklarına her geçen gün yenisi ekliyor. Vatandaşı türlü uyanıklıklarla ağına düşürmeye çalışan dolandırıcılar, bu kez yöntemini SMS üzerinden yürütüyor. Mobil telefondan gönderilen 'Aile teklifleri için seçildiniz. 3000 liranı al' yazılı SMS'lerle vatandaşlar, linke yönlendiriliyor. Siber zorbalar, kullanıcının mesajdaki linke tıklayınca banka hesaplarına, rehberdeki kişilere kadar tüm şahsi datalarına ulaşabiliyor.

Ekran görüntüsüyle savcılığa başvurulabilir

Kişiler bu tuzağa düştüğünü anladığında bir takım önlemler alabiliyor. Bu tarz tuzaklarla karşılanlar ekran görüntüsüyle ve mesajda gözüken telefon numarası ile savcılığa şikayette bulunabiliyor.

Öte yandan uzmanlar, bu tarz dolandırıcılıklara karşı sosyal medya hesapları şifrelerinin birbirlerinden farklı olması gerektiği konusunda uyarıyor. Uzmanlar, bu içerikli gönderilen mesajlara asla itibar edilmemesi gerektiğini söylüyor. - İSTANBUL

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