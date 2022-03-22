Bu merkez kadınların ikinci evi oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu merkez kadınların ikinci evi oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bu merkez kadınların ikinci evi oldu

Başiskele Aile Danışma ve Yaşam Merkezi'nde kadınlara ve çocuklara yönelik hizmetler veriliyor.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele Aile Danışma ve Yaşam Merkezi'nde kadınlara ve çocuklara yönelik hizmetler veriliyor.

Başiskele Belediyesi'nin kadın ve aile çalışmalarını bir araya toplayan KALE Modeli, geçtiğimiz günlerde yapılan lansman ile kamuoyuna duyurulmuştu. KALE Modeli kapsamında Aile Danışma ve Yaşam Merkezi'nde verilen hizmetler ise takdir topluyor. Barbaros Mahallesi Kiraz Çiçeği Sokakta hizmet veren merkezde; çocuk ve ergen psikolojik danışmanlık hizmetleri, yetişkin psikolojik ve danışmanlık hizmetleri, sağlık hizmetleri, beslenme ve diyet danışmanlığı, kadınlara yönelik kişisel gelişim eğitimi gibi ücretsiz hizmetler veriliyor. Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Birimi de kadın ve aile çalışmalarını bu merkezde sürdürüyor. - KOCAELİ

Bu merkez kadınların ikinci evi oldu

Bu merkez kadınların ikinci evi oldu

Bu merkez kadınların ikinci evi oldu

Bu merkez kadınların ikinci evi oldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Başiskele, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title