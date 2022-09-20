Bu köydekiler sevdiklerinin isimlerini çatılara yazıyor

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bulunan Akdağ köyünde, köy sakinleri torunlarının, eşlerinin ve sevdiklerinin isimlerini çatılara yazıyor.

Kelkit ilçesine 48 kilometre mesafedeki Akdağ köyü sıra dışı bir gelenek ile dikkat çekiyor. Köyde Cevat Alkan'ın 23 sene önce açtığı balık tesisinin çatısına kızının adını yazmasıyla başlayan uygulama, daha sonra tüm köye yayılarak bir gelenek haline geldi. Köy sakinleri 23 yıldır kızlarının, eşlerinin, ölen annelerinin, torunlarının ismini kiremitlerle çatılara yazarak geleneği sürdürürken, köye dışarıdan gelenler bu duruma şaşkınlıkla karşılıyor.

"KENDİ SEVDİKLERİMİZİN İSMİNİ ÇATILARA YAZIYORUZ"

Köy sakinlerinden Davut Erden (68) ise yaptığı açıklamada "34 yıldan beri İstanbul'da yaşıyorum her yaz buraya mutlaka gelirim. Köyümüzün havası, suyu, komşuluğu güzel olduğu için köyümüzü seviyoruz ve vazgeçemiyoruz. Bu nedenle de kendi sevdiklerimizin ismini çatılara yazıyoruz. Çocuklar unutulmasın diye, evlerin onlara ait olduğu unutulmasın diye, dedelerinin onlara karşı bir sevgisinin olduğunu anlamaları için isimler yazıldı. Torunlarını, ailelerini, kızlarını sevdikleri için gelen giden görsün, dikkatini çeksin, okusun bilinsin diye çatılara yazmışlar" diye konuştu.

(Uğur Bulut - İHA)