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Bu köyde hala "kara saban" kullanılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bu köyde hala

Kahramanmaraş'ta arazi şartları nedeniyle hala geleneksel tarım aleti olan 'kara saban' kullanılıyor.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta arazi şartları nedeniyle hala geleneksel tarım aleti olan 'kara saban' kullanılıyor.

Onikişubat ilçesi Sarıgüzel Mahallesi Uzunsırt bağlarında 50 yıldır çiftçilik yapan Kadir Yastı (60), bir çift öküzüyle tarla ve bahçeleri sürüyor. Yastı, "Sarıgüzel Mahallesi Uzunsırt bağlarında ata, dede geleneği kara sabanlarla bağ tımarı yapmaya devam ediyorum. Bölgede son kara saban kullananlardan biriyim. Burada üretim yaptığımız bağ ve bahçeler hep engebeli. Traktörlerin giremediği engebeli arazilerde kara saban kullanıyoruz. Kara saban kullanılan bağ ve bahçelerde ise verim daha fazla oluyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Bu köyde hala kara saban kullanılıyor

Bu köyde hala kara saban kullanılıyor

Bu köyde hala kara saban kullanılıyor

Bu köyde hala kara saban kullanılıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş, Tarım, Yerel, Haberler

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