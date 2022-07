Bu köprüden geçmeyen gelin salona gitmiyor

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Çetinkaya Köprüsü'nde gelin-damatlar uzun yıllardır dilek tutup suya taş atmadan düğün salonuna gitmiyor.

Gelin ve damadın köprüden geçerken dilek tutarak suya taş atma geleneği Samsun'un Bafra ilçesinde yıllardır devam ediyor. 1937 yılında yapılan tarihi köprü, 2 yıl önce restore edilerek yeniden hizmete sunuldu. Geçmişte yaşanan acıklı hikayesi dolayısıyla türkülere de konu olan Çetinkaya Köprüsü'ne gelen evlenecek çiftler, köprüden geçerek dilek tutarak suya taş attı. Dilek tutup köprüden nehre taş atan damat Taha Ağca, "Vezirköprü'den geliyoruz. Eşim Bafralı, buradan gelin alıyoruz. Köprünün geçmişi de varmış. Güzel bir duygu" dedi. Gelin Esra Ağca ise, "Aslında geçmişte yaşanan kötü bir olayı anıyoruz ama bu anı hala devam ediyor. Benim için güzel bir duygu. Bizde onları anmış olduk. Dileklerimiz kabul olur" diye konuştu. Köprüden dilek tutup nehre taş atan Ağca çifti, davul zurna eşliğinde oynadıktan sonra düğün salonunun yolunu tuttu.

Nasıl ortaya çıktı

Bir rivayete göre gelin alayı atlarla gelin almaya gider. Eski tahta köprüden geçerken uçan bir kartaldan ürken at diğer atların da ürkmesine sebep olur ve eski tahta köprü yıkılır. Gelin alayı olduğu gibi ırmakta boğularak can verir. Yerine zamanın Ulaştırma Bakanı Ali Çetinkaya tarafından 1936 yılının ilkbaharında yaptırılan 7 kemerli köprünün inşaatı, 15 Ekim 1937 tarihinde bitirilir ve 4 Kasım 1937 tarihinde Çetinkaya Köprüsü ismi verilerek açılış töreni yapılır. Ölen gelinin anısına her gelin muhakkak evlenirken köprüden geçerek, çiftler dilek tutup ırmağa taş atar. - SAMSUN

