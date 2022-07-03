- Bu kıraathane bilgi dolu

ERZURUM - Erzurum'daki kıraathanede masa oyunları yerine bulmaca çözülüyor bilgi dolu sohbetler yapılıyor.

Erzurum Yakutiye ilçesi Erzincankapı yerleşkesinde bulunan kampüs kıraathanesinde masa oyunları yerine bulmaca çözülüyor bilgi dolu sohbetler yapılıyor. Her masada günlük bulmacalar bulunuyor. Müşteriler masa oyunları yerine bulmaca çözmeyi tercih ediyor. Bulmaca çözerken takıldıkları yerlerde birbirlerine danışan müşterilerin dostluk bağları da güçleniyor.

7 den 70'e bir çok yaş grubunun geldiği kıraathanede bulmaca çözenlerin yanında günlük gazeteleri okuyan müşterilerde bulunuyor.

Matematik öğretmeni olan Orhan Sever de kıraathanenin daimi müşterilerinden. Boş zamanlarında geldiği kıraathanede bulmaca çözerek beyin jimnastiği yapıyor. Sever, "Güzel bir ortamı var. Bulmaca da çözüyoruz hem eğlenceli hem de zihin jimnastiği açısından güzel de oluyor. Boş zamanlar için güzel bir aktivite. Eski kıraathane kültürünü de devam ettirme gibi bir özelliği de var burada. Tavla ya da benzeri oyunlarda yok o yönden de güzel" dedi.

Üniversite öğrencisi Yusuf Efe, "Burayı sevmemin sebebi şu şekilde biz hep buradaydık zaten, burası biraz daha ferah diğer yerlere göre, burada oturduğumuzda bulmacamız, sohbetimiz, arkadaş ortamımız zaten genelde üniversite öğrencisi arkadaşlarımızla beraber geliyoruz bunun içinde çokta sorun yaşamıyoruz seviyoruz burayı. Bulmacayla, kitapla, hiçbir şeyle aramız yoktu biz buraya geldikten sonra bulmaca çözmeye başladık. Bir aynı ortamda sürekli aynı şeyi görünce bir zaman sonra artık biz de başladık merak saldık bu şekilde devam ettik hep" dedi.

Kıraathane müşterilerinden Abdulsamet Kaya ise, "Yaklaşık 7 yıldır bu kahvehaneye geliyorum. Sürekli bulmaca çözme halindeyiz kafamızı bulmacadan kaldırmıyoruz. Zamanımızı bu şekilde geçiriyoruz" diye konuştu.

Kıraathane işletmecisi Muharrem Karaduman müşterilerinin bu memnuniyetlerinden mutluluk duyuyor. Zaman zaman müşterilerinin bulamadığı sorulara da yardımcı olan yeri geldiğinde müşterileri ile beraber bulmaca çözen Karaduman, "Yaklaşık 30 yıldır bu sektörün içindeyiz. Takriben 5 sene önce böyle bir şeye karar verdim. Klasik kahvecilik anlayışını bırakıp eski atalarımızın, dedelerimizin yaptığı gibi kıraathane kültürünü yaşatmak için böyle bir yol izledim. Günümüz şartlarına uyarlayarak insanlar nasıl zamanını doluya geçirir, bulmaca olsun, daha farklı etkinlilerimiz olsun böyle bir kahvecilik anlayışı yapmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizden çok olumlu tepkiler alıyoruz. Genelde zaten kültürlü arkadaşlar geliyor. Dönüşümleri çok iyi, burada da iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. İnsanların saatlerini boşuna harcamaktansa hem genel kültürlerini geliştirip, bilgi haznelerini genişletip böyle bir etkinliğe katılıyorlar. Bence zamanımızı daha yararlı, faydalı işlere yöneltmemiz lazım. İnsanlar zamanını saatlerce telefonun başında, okeyin, tavlanın başında geçirmektense, daha yararlı, faydalı şeylerle bu kahvehane kültürünü değişmemiz lazım. Esnaflık anlamında da fedakarlık yaptığımızı düşünüyorum, inşallah biz bu işe öncü oluruz, vesile oluruz ve böylece yaygınlaşır" diye konuştu.