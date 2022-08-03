Bu kez ata gelin değil damat bindi

Bayburt'un Çayırköprü (Vağında) köyünde eski usül köy düğünleri yaşatılmaya devam ediyor. Köy girişinde ciritçiler eşliğinde atlarla karşılanan gelinin ata binememesi üzerine at sırtına bu kez damat bindi.

Köy sakinleri tarafından tencerelerde, kazanlarda yapılan düğün yemeği, köy meydanında kurulan sofralarda davetlilere ikram edildi. Yemeğin ardından Bayburt barları oynayan davetliler daha sonra gelini köy meydanına getirmek üzere konvoylarla yola koyuldu. Köy girişinde ciritçiler eşliğinde atlarla karşılanan Elazığlı gelin Bayburt'ta bir ilki yaşadı. Yoğun kalabalığın karşıladığı gelin ve damat düğün için tertip edilen cirit müsabakasının düzenlendiği sahaya davul zurnayla götürüldü. Cirit müsabakasını davetlilerle birlikte takip eden gelin ve damat meraklı gözlerle maçı seyrettiler.

"Bu sefer ata gelin değil, damat bindi"

Gelinliğinin kabarık olmasından dolayı ata binmekte güçlük çeken gelin, tüm denemelere rağmen ata binmeyi başaramadı. Gelinin yerine ata bir seferde binen damat, belli bir süre at üstünde gittikten sonra, attan inerek gelinle birlikte kol kola yolu yürüdüler. "Damat ata binmiş, ya nasip demiş" şakası yapan damat, davetlileri güldürerek, yüzlerinde tebessüm oluşturdu. Cirit maçının düzenlendiği alana gelen gelin ve damat maç sonuna kadar müsabakayı davetlilerle birlikte izlediler.

"Ata sporumuzu, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak için böyle bir düğün düzenledik"

Elazığlı olan gelin Saliha Gürbüz, düğününün bu şekilde yapılmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Ben aslen Elazığlıyım, Bayburt'a, Çayırköprü köyüne gelin geldim. Burada olduğum için çok mutluyum, böyle bir ortamla karşılaşmak, bu atmosferi solumak beni daha fazla mutlu etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Ata sporu ciriti yaşatmak için ve eski gelenekler unutulmasın diye böyle bir düğün organizasyonu gerçekleştirdiklerini dile getiren damat Tunahan Sancar, "Ata sporumuz olan ciriti yaşamak ve yaşatmak istedik, eskilere gitmek istedik. Eski adetlerimizi yapmak istedik, unutulmasın dedik ve böyle bir organizasyon yaptık. Çok şükür, rabbim yanımızda oldu, düğünümüz kazasız, belasız bir şekilde devam ediyor. Mutluyuz, çok mutluyuz" şeklinde konuştu. Düğün anısına düzenlenen cirit maçı, heyecanlı anlara sahne olurken, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Sorunsuz ve kazasız bir şekilde tamamlanan cirit müsabakasının ardından, nikah töreninin düzenleneceği düğün salonuna geçildi, düğün kaldığı yerden devam etti. - BAYBURT