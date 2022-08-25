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Bu ilginç durumu yağışlar ortaya çıkardı

Yerel Haberler

Bu ilginç durumu yağışlar ortaya çıkardı

Bilecik'te dün gece aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, selin zarar verdiği Şeyh Edebali Türbesi yolunda beton parke taşı üzerine yeni kesme taş döşendiği ortaya çıktı.

Bilecik'te dün gece aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, selin zarar verdiği Şeyh Edebali Türbesi yolunda beton parke taşı üzerine yeni kesme taş döşendiği ortaya çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından (AFAD) Bilecik'in de içinde bulunduğu 11 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapmıştı. 'Sarı Kod' ile uyarılan Bilecik'te dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış adeta hayatı felç etti. Sağanak yağışta araçlar yolda kaldı, ev ve dükkanları su bastı.

Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi devlerin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesi inen yol da selden nasibini aldı. Bilecik Belediyesi tarafından alt yapı çalışması sonrası bu yolun yapılması eleştirilere neden olurken, selin ardından yolda çökmeler yaşandı. Bunun akabinde yaklaşık 100 metrelik türbesi yolunda, beton parke taşı üzerine yeni kesme taş döşenmiş olduğu ortaya çıkarken, bunun 2011 yılında yapıldığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şeyh Edebali Bilecik Yerel Haberler

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