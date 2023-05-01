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Bu etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi

Bu etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi

Yerel Haberler

Serdivan Belediyesi'nin her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirdiği çocuk şenliği etkinliği bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Serdivan Belediyesi'nin her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirdiği çocuk şenliği etkinliği bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Serdivan Millet Bahçesi'nde gerçekleşen etkinlikte binlerce çocuk gönüllerince eğlendi. Etkinlik alanında sahne gösterileri dışında çocuklar için yüz boyama, karikatür gibi farklı etkinlikler düzenlendi. Şenliğe, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, milletvekilleri, çocuklar ve aileleri katıldı. Oyun gruplarını tek tek misafirlerle birlikte gezen Alemdar, vatandaşlarla ve çocuklarla bir araya gelerek sohbet edip coşkuya ortak oldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

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