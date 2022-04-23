Bu etkinlik sayesinde okurlar adını bilmediği kitaplarla buluşuyor

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir sahaf, insanların yeni yazarlar ve kitaplarla sürpriz şekilde tanışabilmesi için kitapları kaplayarak, "Kitapla Kör Randevu" adını verdiği stantta okuyucularla buluşturuyor.

Eskişehir'de sahaf Devran Bildik, ilk kez yurtdışında gördüğü uygulamayı kendi dükkanında da hayata geçirdi. "Kitapla Kör Randevu" adının verildiği uygulamada, kitapların dışı güzel tasarımlarla kaplanarak, üzerlerine kitabın içeriğine dair küçük mesajlar yazılıyor. Bu sayede okurlar, kitabın kapağı ve isminden haberdar olmadan kitap sahibi olarak, hiç bilmediği yazarlarla tanışma fırsatı buluyor. Sahaf Bildik, üzerinde yazan küçük notlara bakarak kitaplarını seçen okurlardan şimdiye kadar çok güzel geri dönüş adlıklarını söyledi.

"Böylece yeni bir yazarla veya kitapla tanışmış oluyoruz"

9 senedir sahafçılık yapan Devran Bildik, eskiden bu etkinliğin sadece yurtdışında olduğunu belirtti. Etkinliğin Avrupa'da "Blind date with a book" adıyla yapıldığını görerek yapmaya başladığını aktaran Bildik, "Etkinliğin Türkçesi "Kitapla Kör Randevu" diyebiliriz. Avrupa kültüründe insanlar arasında kör randevulaşma olarak bir etkinlik vardı. Bunu kitap ve insan olarak uyarlamış oluyoruz. Bu sayede insanlar, kitapları kapaklarına ve reklamlarına göre değil, üzerinde yazan ipuçlarıyla ve bize vadettikleri şeylere göre seçiyor. Ben kendi adıma, bilinmeyen, çok okunmayan veya ünlü yazarların çok duyulmayan kitaplarını seçiyorum. Böylece yeni bir yazarla veya kitapla tanışmış oluyoruz. Etkinliğimizi geçen sene bu zamanlarda başlattık. Dükkanımın 4. yılıydı. Onun için kısa süreli bir etkinlik yapalım diye niyetlendik. Ardından çok fazla olumlu tepki aldık. Etkinlik süresini kaçıranlar olduğu için biraz daha uzatmamız yönünde taleplerde bulundular" dedi.

"Beklentilerimden daha iyi olduğu için yapmaya devam ettim"

Kitapların üzerine sadece bazı ipuçlarını verdiklerini söyleyen Bildik, insanların büyük oranda ipuçlarına bakarak kitap seçmeyi sevmeye başladığını belirtti. Yeni yazar ve kitaplarla tanışmanın çok daha değerli bir şey olduğuna değinen Bildik, "Aslında sürpriz olmasını istiyoruz ama en azından hangi ülkeye ait olduğunu veya ne tip bir roman olduğunu üzerinde yaptığımız pakette belirtiyoruz. Hatta ilgi çekici olması açısından akademik makalelerde yer alan tarz gibi üstüne kitapta yer alan konuyla ilgili anahtar kelimeler de veriyoruz. Sonuçta etkinlik amacı dolayısıyla bizle tanışmayı bekleyen bir yazar ve kitap var. Ancak yine de böyle küçük detaylar eklememiz çok daha etkili oluyor. Ben aslında böyle şeylerle uğraşmaya üşenebiliyorum. Buna rağmen her zaman beklentilerimden daha iyi olduğu için yapmaya devam ettim. Sonuçta bu etkinlik çerçevesinde büyük bir karım olmuyor benim. Sadece normal fiyatının üstüne 5 TL daha eklemiş oluyorum. Büyük bir mali kazancımız olmuyor yani. İnsanlar arkadaşlarına hediye vermek için de çok fazla tercih ediyor. Kendisine alırken, bir tane de arkadaşlarına alıyorlar. Fiyatlarımız 15 TL ile 35 TL arasında değişiklik gösteriyor. Yani bir hediye olarak yaklaşırsak bu fiyatlara daha spesifik bir şey bulunabileceğini sanmıyorum. Sonuçta bir kitap alıyorsunuz. İçinde bir sürpriz unsuru var ve yüksek ihtimalle yeni bir yazarla tanışma fırsatınız olacak. Birçok açıdan bakıldığında fiyatı ve verimi arasında çok iyi bir ilişki olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel