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Bu çocukların azmi takdir topluyor

Yerel Haberler

Bu çocukların azmi takdir topluyor

Düzce'de otobüs duraklarında soğuk içecek satan ortaokul öğrencileri, elde ettikleri gelirle sokak hayvanlarına mama alıyor.

Düzce'de otobüs duraklarında soğuk içecek satan ortaokul öğrencileri, elde ettikleri gelirle sokak hayvanlarına mama alıyor.

Düzce'de yaşayan 3 ortaokul öğrencisi, sıcak havalarda soğuk içecekler satmaya başladı. Limonata, kivi ve ahududu suyu yapan öğrenciler, durakta satış yapıyor. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde tezgah açan çocuklar, elde ettikleri gelirin yarısını sokak hayvanları için harcıyor.

"Satışlarımız güzel gidiyor"

İlk olarak limonata satışı ile başladıklarını söyleyen Meryem Keleş (11), "Limonun suyunu sıktık, sonra süzgeçten geçirip içine şeker attık. Bunları büyük pet şişelere koyduk. Sonra kazandığımız paralarla sürahiler aldık. Satışlarımız güzel gidiyor. Ben kazandığımız paranın bana kalan kısmını kumbarama atıyorum. Diğer yarısını ise birleştirip sokak hayvanları için mama ve yem alıyoruz. Biz kazandığımız paranın yarısını okul masraflarımız için biriktiriyoruz, diğer yarısı ile de sokak hayvanlarına yardım ediyoruz" dedi.

"Yarısı okul, yarısı sokak hayvanları için"

Melih Arslan (11) ise "Kazandığımız paranın yarısını okul masraflarımız için biriktiriyoruz. Diğer yarısı ile de sokak hayvanlarına yem alarak yardım yapıyoruz. Sokak hayvanları için salam, süt, elimize çok para geçince ise mama alıyoruz. Kedilere ve köpeklere ıslak mama alıp onları besliyoruz. Sürekli aynı mamaları alamıyoruz. Kazandığımız paraya göre kedi ve köpeklerin yiyebileceği ne varsa onları alıyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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