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Bu alan kadınlar için

Yerel Haberler

Gölcük Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerinin satışını yapabilecekleri Örcün Sultan Baba Satış Noktasının yapımını tamamladı.

Gölcük Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerinin satışını yapabilecekleri Örcün Sultan Baba Satış Noktasının yapımını tamamladı.

Kadınların el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sunabilmeleri hedefiyle Gölcük Belediyesi tarafından yapımına başlanılan Örcün Sultan Baba el emeği ürün satış noktasında çalışmalar tamamlandı. El emeği satış noktası, Örcün Sultan Baba'da yeniden ihya edilen Osmanlı Tarihi Hamamı'na kurulan Hattat Ali Vasfi İzmidi Hüsn-i Hat Müzesi'nin yanında inşa edildi. Kadınlar, satış noktasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü denetiminde el emeği ürünlerini satabilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gölcük Belediyesi Baba Yerel Haberler

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