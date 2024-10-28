Üye Girişi
Haberler

BTÜ Rektörü'nden Cumhuriyet Bayramı Mesajı

BTÜ Rektörü'nden Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümünde milli değerlere vurgu yaparak, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Rektör Çağlar yayımladığı mesajda, TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısına dikkat çekerek, "Milli değerlerimizin bilincinde, ülkemizi teknoloji ve bilimde ileriye taşıyacak, Türkiye Yüzyılı için üreten nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir istiklal mücadelesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu vurgulayan Rektör Naci Çağlar, "Cumhuriyet; Türk Milletinin, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde verdiği emsalsiz kahramanlık mücadelesinin, eşsiz vatan sevgisinin, vazgeçilmez bağımsızlık iradesinin ifadesi olan en güzel eseridir. Bugün 101 yaşında olan Türkiye Cumhuriyeti, geleceğe emin adımlarla yürümeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda Bursa Teknik Üniversitesi olarak, sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirten Rektör Çağlar, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Geçtiğimiz günlerde milli savunma sanayimizin güzide tesisi TUSAŞ'a yönelik, hain terör odaklarının gerçekleştirmiş olduğu saldırı, Cumhuriyete dört elle sarılmamız gerektiğini bir kez daha göstermiştir.

Bugün aynı ruh ve ideal çerçevesinde öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizle birlikte, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve daha ileriye taşımak için azimle çalışmaya devam edeceğiz. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Bayramı Türkiye Yüzyılı Teknoloji Politika Savunma Rektör Eğitim Yerel Terör TUSAŞ bursa

Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Terörü söküp atma hedefinden sapmadık, direnirlerse daha sert bir yöntem uygularız

29 Ekim mesajında dikkat çeken "Kürt sorunu" vurgusu

 Merkez'in 'Yüzde 25'lik asgari ücret artışı yeterlidir' çıkışına 120 iktisatçı ortak bildiriyle tepki gösterdi

Merkez'in "Yüzde 25 yeterli" çıkışına 120 imzalı isyan

 Yavuz Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt
26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi

26 ilde yapılan son seçim anketinde Ağıralioğlu sürprizi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 Ekim İstanbul ücretsiz müzeler listesi! İBB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi müzeler ücretsiz? ŞOK AKTÜEL 29 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? 29 Ekim ŞOK fiyat listesi! BİM AKTÜEL KATALOĞU 29 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 29 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI şifresiz, HD, donmadan izleme linki var mı? ŞİFRESİZ İZLE! TÜRK YILDIZLARI UÇUŞU NE ZAMAN? Türk Yıldızları gösteri uçuşu saat kaçta? (29 EKİM) 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÜCRETSİZ KONSER: Ankara 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ: İstanbul 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? Bayram etkinlik takvimi! 28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 29 Ekim'de Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı? 29 Ekim İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 29 Ekim Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! EZGİ SERTEL NEDEN YOK? Gelin Evi Ezgi Sertel neden ayrıldı? Ezgi Sertel'in açıklaması!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.