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BTÜ Orman Fakültesi'nden LiDAR Destekli Yeni Proje

BTÜ Orman Fakültesi'nden LiDAR Destekli Yeni Proje
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Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi Burhan Gencal tarafından geliştirilen LiDAR destekli proje, ormancılıkta ölçüm doğruluğu ve zaman verimliliğini artırmayı hedefliyor. Proje, geleneksel yöntemlerle mobil cihazlar arasındaki sonuçları karşılaştırarak modern teknolojilerin uygulanabilirliğini keşfedecek.

BTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Burhan Gencal'ın,orman envanterine yönelik projesi, desteklenmeye hak kazandı. Proje kapsamında LiDAR teknolojisinin, ormancılık alanında ölçüm doğruluğu ve zaman verimliliği açısından sağlayabileceği potansiyel katkılar incelenecek.

BTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Burhan Gencal'ın "LiDAR Destekli Akıllı Telefon Uygulaması ile Ağaç Çapı Ölçümü ve Süre Analizi" başlıklı projesi, 1002-A desteği aldı. Projenin danışmanlığını Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim ÜyesiProf. Dr. Turan Sönmez üstlenirken, projede 2 öğrenci bursiyer olarak yer alıyor. Çalışma;LiDAR destekli mobil cihazlarla, ağaç çapı ölçümünde doğruluk ve zaman verimliliğini analiz ederek, ormancılık envanter süreçlerine ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmalarına yenilikçi bir katkı sunmayı hedefliyor. Doğal orman ekosistemlerinde gerçekleştirilecek bu çalışma, literatürde genellikle park ve bahçelere odaklanan mevcut araştırmalardan ayrışıyor. Ormancılık sektöründe düşük maliyetli, taşınabilir ve hızlı çözümler sunan bu çalışmanın, Türkiye'de orman envanterine yönelik teknolojik uygulamalarda önemli bir yer tutması düşünülüyor.

Mobil cihaz ile geleneksel yöntemlerin sonuçlarını karşılaştırılacak

Projenin; geleneksel çap ölçer yöntemlerini, LiDAR (LightDetectionandRanging - Işık Tespit ve Uzaklık Ölçümü) destekli akıllı telefon ve tabletlerle yapılan ölçümlerle karşılaştırmayı amaçladığını ifade eden Araştırma Görevlisi Gencal, "Araştırma, Sarıçam ve Uludağ Göknarı türlerinden seçilen toplam 200 ağaç üzerinde gerçekleştirilecek. Proje kapsamında, LiDAR teknolojisinin ormancılık alanında ölçüm doğruluğu ve zaman verimliliği açısından sağlayabileceği potansiyel katkılar incelenecek. Bu fikirde, mobil cihazlarla elde edilen veriler, geleneksel yöntemlerle elde edilen referans değerlerlerle istatistiksel olarak karşılaştırılacak" dedi.

Sürdürülebilir ormancılık uygulamaları desteklenecek

Projenin ormancılık sektörüne düşük maliyetli ve taşınabilir teknolojilerle hızlı, doğru ve verimli ölçüm yöntemleri kazandıracağını aktaran Burhan Gencal, "Çalışmamız, Bursa özelinde Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki ormanların daha etkin yönetimi için bilimsel bir temel sunarken, ulusal düzeyde sürdürülebilir ormancılık uygulamalarını destekleyecektir. Doğal orman ekosistemlerine odaklanan çalışma, literatüre yenilikçi bir yaklaşım kazandırarak, bilim dünyasında modern teknolojilerin kullanımına yönelik referans olacaktır" ifadelerini kullandı.

Proje iş gücü ve zaman tasarrufu sağlayacak

Sektörde ölçüm süreçlerini hızlandıracak, maliyetleri düşürecek ve doğruluğu artıracak modern teknolojilere yönelik bir talep bulunduğunu dile getiren Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Sönmez, "Geleneksel çap ölçüm yöntemleri, zaman alıcı ve iş gücü yoğun olduğundan, ormancılık sektöründe daha pratik ve taşınabilir çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Geleneksel yöntemlerin yerini alabilecek taşınabilir, düşük maliyetli ve hızlı çözümler, sektörde giderek artan bir ihtiyaçtır. Proje, sektörde iş gücü ve zaman tasarrufu sağlayarak operasyonel süreçleri optimize etme potansiyeline sahiptir. Bu düşünce, proje sadece mevcut boşlukları doldurmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni metodolojik yaklaşımların geliştirilmesine katkıda bulunacaktır" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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