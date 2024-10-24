Üye Girişi
Haberler

BTÜ öğrencilerinden TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına tepki

BTÜ öğrencilerinden TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına tepki
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Kahramankazan'da milli savunma sanayi tesisi TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına Bursa Teknik Üniversitesinden (BTÜ) tepki geldi.

Ankara Kahramankazan'da milli savunma sanayi tesisi TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına Bursa Teknik Üniversitesinden (BTÜ) tepki geldi. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar'ın da katılımıyla basın açıklaması düzenleyen öğrenciler, "Vatan savunmasının eli kalem tutan neferleri olarak, ordumuzun ve kolluk kuvvetlerimizin ayaklarına taş değmemesi için bu yoldan dönmeyeceğiz" dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki merkez yerleşkesine teröristlerce yapılan hain saldırıya, Bursa Teknik Üniversitesinden tepki geldi. BTÜ Uzay Havacılık ve Savunma Sanayii ile Makine Teknolojileri Robot ve Otomasyon Toplulukları öncülüğünde BTÜ'lü öğrenciler, yaptıkları basın açıklamasıyla terör saldırısını kınadı. Öğrencilerin düzenlediği tepki açıklamasına; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, ASKON Bursa Şube Başkanı Emre Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri ile üniversite personeli de destek verdi. Basın açıklaması, saldırıda hayatını kaybeden şehit ve gaziler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

"Bu yoldan dönmeyeceğiz"

Öğrenciler adına konuşmasını yapan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Zeynep Aktürk, "23 Ekim 2024 tarihinde TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısını kınıyoruz. Bu hain saldırıda şehit olan tüm vatan evlatlarına Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Bizler vatan savunmasının eli kalem tutan neferleri olarak, ordumuzun ve kolluk kuvvetlerimizin ayaklarına taş değmemesi için bu yoldan dönmeyeceğiz" diye konuştu.

"Daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz"

Türkiye Cumhuriyetini ve Türk istiklalini muhafaza ve müdafaa etme sorumluluğunu her zamankinden daha fazla hissettiklerini dile getiren Zeynep Aktürk, "Mevcudiyetimizin ve istikbalimizin yegane temeli olan bu amaçta, bize engel olmak isteyen dahili ve harici bedhahlara geçit vermeyecek, daha fazla çalışacak ve daha fazla üreteceğiz. Yüce Türk milletimizin başı sağ olsun. Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güvenlik Terör Yerel bursa

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını eleştiren MHP'li isim görevden alındı

Öcalan'a yaptığı çağrıyı eleştiren danışmana "Ocak dışısın" dedi
Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü

Genel Merkez'de sürpriz görüşme!
TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu mu? 31 nerenin plakası? 31 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Kasımpaşa- Samsunspor maçı ne zaman? Kasımpaşa- Samsunspor maçı saat kaçta, nerede? Göztepe- Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe- Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede? MASTERCHEF PALAMUT TARİFİ | Palamut buğulama, fırında, tavada ve dolması nasıl yapılır? En Hamarat Benim Hatice kimdir? Hatice Demir kaç yaşında, nereli? Masterchef 24 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 EKİM NOW TV YAYIN AKIŞI: Bugün NOW TV'de neler var? Hudutsuz Sevda var mı? ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU? 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman? Mahinur Özdemir Göktaş sağlık durumu nasıl? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı nerede kaza yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.