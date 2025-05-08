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BŞEÜ ve Sanayi İşbirliği Görüşüldü

BŞEÜ ve Sanayi İşbirliği Görüşüldü
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Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hamdi İğdeci, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'yı ziyaret ederek üniversite-sanayi iş birliği ve kalkınma projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hamdi İğdeci'nin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'yı ziyaretinde üniversite sanayi iş birliği görüşüldü

Gerçekleştirilen ziyarette, üniversite ile sanayi ve kalkınma odaklı kurumlar arasında yürütülebilecek iş birlikleri, kalkınma ajansı destek programları ve üniversite-sanayi entegrasyonuna yönelik projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, üniversitenin bilgi birikimi ve araştırma altyapısıyla ilin kalkınma hedeflerine katkı sunmaya hazır olduğunu belirterek, ziyaretlerinden dolayı İğdeci ve Özalp'a teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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