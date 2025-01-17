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BŞEÜ ve Özel Seramik Firması Arasında İş Birliği Geliştirme Toplantısı

BŞEÜ ve Özel Seramik Firması Arasında İş Birliği Geliştirme Toplantısı
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, özel bir seramik firması yönetim kurulu başkanı Mehmet Oğuzman ile bir araya gelerek üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi hedefledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, özel bir seramik firması yönetim kurulu başkanı Mehmet Oğuzman ile bir araya gelerek üniversite, sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi, Ar-Ge projeleri gibi konular üzerinde görüşüldü.

Ziyaret kapsamında, özel seramik firma yönetim kurulu başkanı Mehmet Oğuzman ile gerçekleştirilen toplantıda Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, BŞEÜ ile özel Seramik firma arasında eğitim, araştırma ve uygulamalı proje konularında ortak çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, ziyaret sonunda firma yetkililerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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