Haberler

BŞEÜ, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda Türkiye'yi temsil etti

BŞEÜ, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda Türkiye'yi temsil etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na katılım sağladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na katılım sağladı.

Sıfır Atık Vakfı'nın ev sahipliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen foruma, ilgili bakanlık temsilcileri, üniversiteler, yerel yönetimler, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve medya mensupları yoğun ilgi gösterdi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini temsilen Sıfır Atık Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Uğur Kayiş'in katıldığı etkinlikte, sıfır atık politikalarının yaygınlaştırılması, döngüsel ekonomi uygulamaları ve sürdürülebilir yaşam modelleri ele alındı. Forum kapsamında, atık yönetimi süreçlerinin iyileştirilmesi, kaynakların verimli kullanımı ve çevre bilincinin güçlendirilmesi konularında yürütülen örnek uygulamalar değerlendirildi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitenin çevre dostu projeleriyle sürdürülebilirlik alanında öncü adımlar atmaya devam ettiğini belirterek, "Sıfır atık bilincini öğrencilerimizden başlayarak toplumun tüm kesimlerine yaymak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Güllü'nün ölümünde sarsıcı itiraf: Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu

Güllü cinayetinde şok iddia: Ben yaptım pişmanım
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
Ortaokul öğrencisi arkadaşını boynundan bıçakladı! O anlar kamerada

13 yaşındaki çocuk akranını boynundan bıçakladı
Tarlabaşı'nda darbedilen İspanyol Youtuber dehşet anlarını anlattı

Tarlabaşı'nda darbedilen İspanyol Youtuber dehşet anlarını anlattı
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

İmamoğlu'nun en yakınındaki isim de gözaltına alındı
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.