BŞEÜ, THE Asya Ödülleri'nde finalist oldu

Bilecik Şeyh Edabeli Üniversite (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversitelerin uluslararasılaşma yolunda bir başarı daha imza attığı söyledi.

Rektör Beydemir, üniversitelerin dünyaca ünlü derecelendirme kuruluşu olan Times Higher Education (THE) tarafından 2019 yılından beri geleneksel olarak gerçekleştirilen THE Asya Ödülleri'ne yapmış olduğu başvuru neticesinde finalist olarak yer almayı başardıklarını söyledi. Beydemir, "Türkiye'de ilk ve tek olan Endüstriyel Sürdürülebilirlik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programımızın faaliyetleri ile büyük bir başarı elde eden üniversitemiz, 'Çevre Liderliğine Üstün Katkı' kategorisinde 600 üniversite içerisinden finale kaldı. Üniversiteleri Yılın Uluslararası Stratejisi, Yılın Liderlik ve Yönetim Ekibi, Çevre Liderliğine Üstün Katkı, Bölgesel Kalkınmaya Üstün Katkı, Öğrenciler İçin Üstün Destek, Yılın Araştırma Projesi: Sanat, Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimler, Yılın Öğrenci Alım Kampanyası ve Yılın Öğretme ve Öğrenme Stratejisi, Yılın Teknolojik veya Dijital İnovasyonu gibi kategorilerde değerlendiren THE Asya Ödülleri, 29 Nisan Pazartesi günü sahiplerini bulacak" dedi. - BİLECİK