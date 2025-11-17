Haberler

BŞEÜ Tarih Bölümü Açılış Dersi Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü, 'Küresel jeopolitik görünüm: Fırsatlar ve tehditler' konulu açılış dersi ile 2025-2026 akademik yılına merhaba dedi. Prof. Dr. Çağrı Erhan'ın konuşmacı olduğu etkinlikte, küresel jeopolitik dengeler ve güvenlik tehditleri ele alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) Akademik Yılı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü açılış dersi gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü'nün 2025-2026 Akademik Yılı açılış dersi, 'Küresel jeopolitik görünüm: Fırsatlar ve tehditler' başlığıyla yapıldı. Açılış dersinin konuşmacısı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başvekili Prof. Dr. Çağrı Erhan oldu. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, akademik ve idari personel ile öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Taner Bilgin'in açılış konuşmasıyla devam etti.

Ardından Prof. Dr. Çağrı Erhan, küresel jeopolitik dengeleri tarihi ve güncel gelişmeler ışığında ele alarak; devletlerin karşı karşıya kaldığı güvenlik tehditleri, bölgesel güç mücadeleleri ve uluslararası sistemde ortaya çıkan yeni fırsatlar üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Yoğun katılımın olduğu açılış dersi, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
title
