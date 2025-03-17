BŞEÜ, Satranç Turnuvasında Şampiyonluk Kazandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), 47 üniversite ve 350 sporcunun mücadele ettiği satranç turnuvasında şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. Antrenör Özge Yiğittap'ın gözetiminde hazırlanan 5 erkek ve 3 kadın sporcudan oluşan takım, üniversiteyi en iyi şekilde temsil etti.

Turnuvada Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Enes Çapa, birinci masada üstün performans sergileyerek şampiyonluk elde etti. Bu olağanüstü başarısıyla Enes Çapa, altın madalya kazanarak hem bireysel hem de takım düzeyinde büyük bir gurur kaynağı oldu.

BŞEÜ'nün takımı, disiplinli hazırlıkları ve takım ruhuyla zirveye ulaşırken, Türkiye'nin satranç alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Üniversite yönetimi, antrenör Özge Yiğittap ve sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK