BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'ya Üstün Başarı Ödülü
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Anadolu Üniversitesi'nin düzenlediği Akademik Yıl Açılış Töreni'nde evrensel bilime katkılarından dolayı iki farklı başarı belgesi ve Akademik Üstün Başarı Ödülü'ne layık görüldü.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Anadolu Üniversitesi'nin düzenlediği Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılırken, üstün başarı ödülüne layık görüldü.
Eskişehir'de gerçekleşen etkinlikte, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı,evrensel bilime katkılarından ötürü iki farklı kategoride başarı belgesi verildi. Belgelerini Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un elinden alan Kaplancıklı, akademik çalışmalarıyla dikkat çekti.
Ayrıca, Rektör Kaplancıklı, Anadolu Üniversitesi tarafından Akademik Üstün Başarı Ödülü'ne de layık görüldü. - BİLECİK