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BŞEÜ Rektörü'nden Porselen Fabrikasına Ziyaret

BŞEÜ Rektörü'nden Porselen Fabrikasına Ziyaret
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, porselen fabrikasını ziyaret ederek üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirme ve 'Ar-Ge' projelerine hız verme konularında görüşmeler gerçekleştirdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, kentte faaliyet gösteren bir porselen fabrikasını ziyaret ederek, üniversite-sanayi işbirliği "Ar-Ge" projelerine hız verdi.

Gerçekleşen ziyarette, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, "Ar-Ge" projeleri gibi konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Porselen sektörünün öncü firmalarından olan fabrika tesisinde yapılan toplantıya Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul katıldı. Ziyarette, Rektör Kaplancıklı, fabrika sahibi Süleyman Pamukçu, Porland Planlama ve Yardımcı İşletmeler Grup Müdürü Murat Pamukçu'dan üretim sistemleri ile ilgili bilgiler aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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