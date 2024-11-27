BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı, Seramik Sektörünü Ziyaret Etti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, bölge sanayisinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla önemli bir ziyarete daha imza attı.

BŞEÜ Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında seramik sektöründe dünya çapında tanınan özel bir seramik firmasını ziyaret etti. Kaplancıklı, bölge sanayisinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla önemli bir ziyarete daha imza attığını ifade ederek etti.

Fabrika Müdürü Cemil Tuncay, ziyarette seramik sektörünün geleceği, yenilikçi teknolojiler ve yerel üretim süreçleri gibi konulardan Rektör Kaplancıklı'ya bilgi vererek, kısa bir sunum yaptı.

Ayrıca Tuncay, firmanın sektöre kazandırdığı yenilikler ve sürdürülebilir üretim politikaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarete, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın yanı sıra Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Murat Yurdakul ile Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay katılım sağladı. - BİLECİK