Savcılık İmamoğlu'nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi

Savcılık, İmamoğlu'nun diploması için harekete geçti
Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu

Trump'tan skandal video! Hayalindeki Gazze'yi görücüye çıkardı
Hizmet dökümünde 'S' harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor

Hizmet dökümünde bu harf olanlar yandı! Emekli maaşları iptal ediliyor
Akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yeni indirim geliyor

Akaryakıt fiyatları bu gece değişecek

BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı, Sanayi ile İş Birliğini Güçlendiriyor

BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı, Sanayi ile İş Birliğini Güçlendiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, sanayi ziyaretinde Ar-Ge projeleri ve eğitim iş birlikleri hakkında görüşmelerde bulundu. Bu ziyaret, üniversite-sanayi iş birliğinin önemini vurguladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, plastik ürünler ve yapışkan fabrikasını ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı'ya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Genel Sekreter Muhammet Büyük eşlik etti. Bu ziyaret, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve Ar-Ge projeleri gibi konuların ele alındığı önemli bir platform oldu.

Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı ve ekibi, fabrika Genel Müdürü Gökhan Özdemir ile yapılan toplantıda, eğitim, araştırma ve uygulamalı proje konularında ortak çalışmaların önemine dikkat çekildi. Özellikle Ar-Ge projeleri ve eğitim iş birliklerinin artırılmasının, hem üniversitenin hem de sanayinin gelişimine büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, ziyaretin sonunda fabrika yetkililerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Bu ziyaret, BŞEÜ'nün sanayi ile olan bağlarını güçlendirme yönünde atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Trump'tan skandal video! Hayalindeki Gazze'yi görücüye çıkardı
img

Suriyelilerin dönüşü kiralara yansıdı! O ilçede fiyatlar dibe vurdu
img

TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
Türkiye'de kripto para işlemleri için yeni dönem başladı

Türkiye'de kripto para işlemleri için yeni dönem başladı
Köprüde çırılçıplak intihar girişimi

Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan 'altın kart' satışına başlıyor

Trump bu parayı getirene hem vatandaşlık hem de oturma izni verecek
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu
Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi

Tanıyabildiniz mi? Bütün İstanbul'u böyle gezdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.